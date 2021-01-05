Песков прокомментировал возможность введения санкций против него

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков готов подпасть под санкции Запада «в любой момент». Об этом он рассказал в интервью журналисту Владимиру Соловьеву, которое опубликовано во вторник, 5 января, на его YouTube-канале.

Представитель Кремля подчеркнул, что в настоящий момент не находится в санкционных списках.

«Но иногда, конечно, мы шутим, что это такое отсутствие «знака качества», — добавил он.

Кроме того, Песков прокомментировал отношение главы государства Владимира Путина к Западу.

«Он по-прежнему относится очень хорошо к Западу. Было бы глупо плохо относиться к Западу», — сказал он, подчеркнув, что Запад — это технологии и богатейшая культура.

Особенно он в этой связи подчеркнул влияние Европы. Новое государство США, по словам представителя Кремля, тоже «нельзя не любить», однако добавил, что колониальные проявления Запада нужно ненавидеть.

16 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Европейский союз не готов к нормальным отношениям с Москвой. Об этом говорят все факты, подчеркнул он.

10 декабря стало известно, что саммит глав государств Евросоюза принял решение продлить экономические санкции в отношении России. Срок действия введенных ранее ограничений истечет 31 января 2021 года.

В конце ноября о продлении антироссийских санкций ЕС заявил представитель делегации одной из стран. Он пояснял, что будет «коротко» затронута тема минских переговоров по урегулированию конфликта на Украине, в рамках которой лидеры примут решение о продлении санкций, так как «существенного прогресса в их реализации нет».