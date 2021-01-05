Прямой эфир
Общество
В гражданский оборот в течение недели поступят 1,5 млн доз вакцины «Спутник V»
Мир
Путин обсудил с Меркель возможное совместное производство вакцин
Мир
Песков заявил о невозможности мировой войны благодаря ядерному паритету
Экономика
Правительство сохранило повышенный размер пособия по безработице на 2021 год
Туризм
Москва присоединилась к проекту по безопасности путешествий на фоне COVID-19
Общество
Прокуратура в период пандемии добилась погашения долгов по зарплате на 22 млрд рублей
Экономика
Мишустин расширил возможности использования средств по соцконтракту
Мир
Иран обогатил уран до 20% на ядерном объекте в Фордо
Мир
США разместили ударные беспилотники в Румынии

Песков прокомментировал возможность введения санкций против него

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков готов подпасть под санкции Запада «в любой момент». Об этом он рассказал в интервью журналисту Владимиру Соловьеву, которое опубликовано во вторник, 5 января, на его YouTube-канале.

Список причисленных: чем чреват для РФ «европейский акт Магнитского»
Кого затронет этот санкционный режим, Евросоюз пока не раскрыл

Представитель Кремля подчеркнул, что в настоящий момент не находится в санкционных списках.

«Но иногда, конечно, мы шутим, что это такое отсутствие «знака качества», — добавил он.

Кроме того, Песков прокомментировал отношение главы государства Владимира Путина к Западу.

«Он по-прежнему относится очень хорошо к Западу. Было бы глупо плохо относиться к Западу», — сказал он, подчеркнув, что Запад — это технологии и богатейшая культура.

Особенно он в этой связи подчеркнул влияние Европы. Новое государство США, по словам представителя Кремля, тоже «нельзя не любить», однако добавил, что колониальные проявления Запада нужно ненавидеть.

16 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Европейский союз не готов к нормальным отношениям с Москвой. Об этом говорят все факты, подчеркнул он.

10 декабря стало известно, что саммит глав государств Евросоюза принял решение продлить экономические санкции в отношении России. Срок действия введенных ранее ограничений истечет 31 января 2021 года.

В конце ноября о продлении антироссийских санкций ЕС заявил представитель делегации одной из стран. Он пояснял, что будет «коротко» затронута тема минских переговоров по урегулированию конфликта на Украине, в рамках которой лидеры примут решение о продлении санкций, так как «существенного прогресса в их реализации нет».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020