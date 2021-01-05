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Песков заявил о нежелании президента «стрелять себе в ногу» ради мести Украине

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Президент России Владимир Путин не станет «стрелять себе в ногу» ради мести Украине. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью Владимиру Соловьеву, опубликованном 5 января на YouTube-канале журналиста.

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«Стрелять себе в ногу, чтобы кому-то отомстить, ― это не его (Путина ― Ред.). Реакция вдумчивая, продуманная, аргументированная», ― сказал Песков, комментируя взаимодействие Москвы и Киева.

Также пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что Украина ушла за «красные линии», отметив, что российские власти не склонны это остро воспринимать, однако то, что произошло в этой стране ― трагедия для всей Европы. Помимо этого, он добавил, что, когда в регионе происходит переворот ― «это совсем странно».

По словам Пескова, с Киевом иногда приходится работать жестко, а иногда ― искать серединную линию.

Ранее в этот день советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович сказал, что в случае военного конфликта с Россией Киев «перейдет в наступление».

30 декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что тема Крыма должна стать для России «адской».

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала угрозу Кулебы «заявлением из преисподней».

Отношения Москвы и Киева осложнились после государственного переворота, произошедшего на Украине в 2014 году. Донбасс не признал новую власть, объявив о независимости, а Крым после референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией, вернулся в состав страны. Украина и ряд стран не признают итоги голосования, хотя Москва неоднократно отмечала, что референдум прошел с соблюдением всех международных норм.

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