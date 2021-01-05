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Путин назвал уникальным вклад ПКР в развитие паралимпийского движения

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Президент России Владимир Путина поздравил Паралимпийский комитет РФ (ПКР) с 25-летием организации. Текст поздравительной телеграммы главы государства опубликован во вторник, 5 января, на сайте Кремля.

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«За прошедшие годы ПКР объединил своими благородными целями большую команду единомышленников, внес поистине уникальный вклад в развитие отечественного и мирового паралимпийского движения», — говорится в тексте поздравления.

Как отметил президент, главное, что ПКР позволил людям с ограниченными возможностями по здоровью в полной мере «раскрыть свой талант, продемонстрировать бойцовский характер и несгибаемую силу духа».

Путин отметил, что благодаря работе комитета российские паралимпийцы добиваются впечатляющих результатов на международных соревнованиях, а своими победами и рекордами они содействуют упрочению авторитета России как мировой спортивной державы.

«Желаю вам дальнейших успехов и всего наилучшего», — подытожил глава государства.

2 ноября Путин поручил правительству доработать и утвердить стратегию развития физической культуры и спорта в стране до 2030 года.

Президент указал на необходимость создания условий для занятия физкультурой и спортом инвалидов, включая детей-инвалидов, и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Также он отмечал важность подготовки спортивных сборных команд РФ по паралимпийским видам спорта.

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