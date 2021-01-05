Первый в этом году аукцион тунца в Японии
На первых в 2021 году торгах в Японии продан тихоокеанский голубой тунец. За рыбу весом 208 кг. выручили $202 тыс. Это почти в 9 раз ниже финальной цены на аукционе в 2020 году, передает телеканал «Известия». Обладателем рыбы-гиганта стала компания Yamayuki. Приобретённый тунец будет поставлен в суши-рестораны. Низкая цена связана с падением прибыли заведений из-за пандемии. Традиционный аукцион тунца в Японии — первый после новогодних праздников.
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