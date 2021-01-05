Власти США не будут снижать дозу вакцины от COVID-19
Управление США по санитарному надзору за пищевыми продуктами и медикаментами высказалось против снижения дозы вакцины от COVID-19 для населения, передает телеканал «Известия». В управлении отметили: меры могут повлечь немало рисков. В заявлении американского медицинского регулятора подчеркивается, что для внесения изменений нужны полноценные данные, подтверждающие их необходимость. Снижение дозы рассматривалось, чтобы ускорить вакцинацию в стране. Для некоторой части населения предлагалось вводить одну дозу препарата от компании Moderna вместо положенных двух.
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