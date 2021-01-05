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Полиция устроила погоню за пьяным водителем в Санкт-Петербурге

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Правоохранителям в Санкт-Петербурге пришлось устроить погоню за пьяным водителем Kia Rio на Дальневосточном проспекте, сообщает во вторник, 5 января, РЕН ТВ.

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Инцидент произошел в ночь на вторник.

«Сотрудниками ГИБДД было организовано преследование. Опасными маневрами нарушитель создавал явную угрозу для других участников дорожного движения. В ходе погони во дворе одного из домов по Дальневосточному проспекту полицейские пытались заблокировать автомобиль нарушителя, который в последствии совершил столкновение с патрульной машиной», — приводит телеканал сообщение управления МВД по Петербургу и Ленобласти.

В результате ДТП пострадавших нет. За рулем автомобиля находился 38-летний приезжий мужчина. Согласно результатам медосвидетельствования, он управлял автомобилем в нетрезвом состоянии.

Нарушителя доставили в отдел полиции, его привлекут к административной ответственности за многочисленные нарушения, в том числе за вождение в нетрезвом виде.

23 декабря сообщалось, что автовладельцы в РФ за 11 месяцев 2020 года 157,6 млн раз нарушили правила дорожного движения. Как рассказали «Известиям» в МВД России, по сравнению с аналогичным периодом 2019-го количество выявленных нарушений увеличилось на 21,4 млн. В ведомстве отметили, что почти 90% нарушителей отловили с помощью камер фото- и видеофиксации (137,4 млн).

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