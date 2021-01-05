Снежные циклоны в России
В Тверской области без света остаются более 18 тыс. жителей. Причина — снежный циклон, обрушившийся на регион, сообщает телеканал «Известия». Лёд и налипший снег создают нагрузку на линии электропередачи. Аварийные работы в области выполняют 90 бригад. Последствия непогоды устраняют в Псковской области. Около 600 жителей остаются без света. В субботу регион накрыл обильный снегопад.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.