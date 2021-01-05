Москва присоединилась к проекту по безопасности путешествий на фоне COVID-19

Москва присоединилась к проекту Safe Travels Всемирного совета по туризму и путешествиям, благодаря которому столичные туристические объекты смогут получить специальный знак, подтверждающий, что организация соблюдает все санитарные требования по COVID-19. Об этом 5 января сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что это первая глобальная инициатива в области безопасности путешествий на фоне пандемии COVID-19.

«Московские компании и учреждения начали получать международные знаки Safe Travels. Ими уже отмечены первые 39 организаций. Это подтверждает, что они следуют всем действующим в Москве требованиям и рекомендациям Всемирной организации здравоохранения», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Натальи Сергуниной.

По ее словам, в этот комплекс требований входит социальная дистанция, мониторинг состояния здоровья сотрудников, дезинфекция, средства индивидуальной защиты и др.

Чтобы получить знак, столичным организациям нужно оставить заявку на официальном сайте инициативы Safe Travels в Москве. Проверка займет до 10 дней.

Если заявитель соответствует всем требованиям, его регистрируют в системе Safe Travels и размещают информацию о нем в реестре Safe Travels Discover Moscow.

3 января сообщалось, что около 200 столичных предприятий приняли участие в программах поддержки для отраслей бизнеса, которые пострадали из-за пандемии коронавируса.

В конце декабря стало известно, что власти Москвы одобрили субсидии и гранты для представителей малого и среднего бизнеса на сумму почти 3 млрд рублей.