Прокуратура в период пандемии добилась погашения долгов по зарплате на 22 млрд рублей
Прокуроры в России за время пандемии коронавируса добились погашения долгов по зарплате почти на 23 млрд рублей. Об этом во вторник, 5 января, ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
«В период распространения коронавирусной инфекции прокурорами пресекались нарушения трудовых прав граждан, перед которыми погашена задолженность по заработной плате на сумму 22,7 млрд рублей», — приводит агентство сообщение надзорного ведомства.
Там отметили, что это данные за неполный 2020 год.
Кроме того, в условиях пандемии на особом контроле Генпрокуратуры находятся вопросы качественного и своевременного оказания медицинской помощи, также пресекались нарушения порядка ценообразования и обеспечения минимального перечня лекарственных средств в аптечных организациях.
Так, по данным прокуроров во Владикавказе (Северная Осетия-Алания) и Белогорске (Амурская область) в медучреждениях начали использование аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), восстановлена работоспособность компьютерного томографа.
Еще одним приоритетным направлением работы прокуратуры была защита прав граждан на получение социальной помощи.
Днем ранее ГП сообщала, что за время пандемии прокуроры добились выплаты задержанных или не начисленных медицинским работникам на общую сумму почти 2 млрд рублей. Таким образом была обеспечена защита трудовых прав около 74 тыс. медработников.