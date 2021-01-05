Мишустин расширил возможности использования средств по соцконтракту

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с нового года нуждающиеся семьи смогут использовать средства социального контракта на развитие личного подсобного хозяйства. Об этом во вторник, 5 января, сообщили в пресс-службе правительства.

«Социальный контракт — это специальный договор, который заключается между органами соцзащиты и малоимущей семьей (или малоимущим гражданином). Благодаря соцконтракту можно пройти переобучение, повысить квалификацию, открыть ИП, устроиться на работу, получить поддержку в трудной жизненной ситуации», — пояснили в пресс-службе.

Там уточнили, что повсеместно внедрить эту практику предложил президент России Владимир Путин. Федеральное софинансирование такого направления началось в 2020 году. Господдержку получили более 20 регионов.

Мишустин на совещании с вице-премьерами 18 декабря заявил, что с 2021 года всем регионам для оказания помощи гражданам в форме соцконтракта будет предоставлена поддержка из федерального бюджета. На эти цели уже предусмотрено свыше 26 млрд рублей.

Премьер-министр отмечал, что «социальный контракт позволяет улучшить материальное положение, поддержать человека в трудную минуту, помочь ему встать на ноги».

Министр финансов России Антон Силуанов 1 декабря поручил профинансировать социальные обязательства регионов. Он отметил, что для устойчивого планирования усовершенствованы условия предоставления бюджетных кредитов.

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции 17 декабря заявил, что ситуация с бедностью в стране сложная. Он заверил: всё, что власти делают для поддержки экономики и пострадавших в период пандемии отраслей производства, напрямую связано с поддержанием рабочих мест. Президент также выразил надежду, что в течение 2021 года стране удастся выйти на прежние показатели.