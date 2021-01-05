Ферма северных оленей из ХМАО в Сочи

В сочинских горах появилась ферма северных оленей. Животных везли четверо суток на грузовиках из Ханты-мансийского автономного округа, сообщает телеканал «Известия». Машины доставили и любимое лакомство оленей — ягель. Из Ханты-Мансийска приехали и профессиональные каюры. Специалисты расскажут, как приручают оленей и как на них ездить. Посетители фермы могут прокатиться в упряжке. Семь оленей уже освоились на новом месте. Имена питомцам придумают гости фермы.

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