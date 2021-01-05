Огромные очереди в Китае на вакцинацию
В Пекине выросли огромные очереди из желающих привиться. Вакцину получили более 70 тыс. жителей китайской столицы, передает телеканал «Известия». Препарат получают девять приоритетных групп населения — те, кто входит в группы риска. Прививки делают медработникам сотрудникам соцслужб таможенным инспекторам. Медики работают с вакциной китайской фармкомпании Sinopharm. Эффективность препарата составляет 79%.
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