В Москве сын в ходе ссоры зарезал отца-пенсионера
В Москве мужчина зарезал 74-летнего отца. Об этом во вторник, 5 января, сообщает РЕН ТВ.
Преступление произошло ночью 4 января в одном из домов на улице Совхозной.
По предварительным данным, 37-летний мужчина во время конфликта нанес множественные удары ножом в грудь отца. От полученных ранений пенсионер скончался.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.
11 ноября следователи заподозрили 13-летнего подростка в убийстве матери. Преступление было совершено в городе Альметьевске на территории Республики Татарстан.