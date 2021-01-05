Джонсон объявил о введении третьего по счету локдауна в Британии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в стране нового национального локдауна из-за распространения коронавируса. Заявление на эту тему он сделал во время телеобращения к нации 4 января, передает BBC News.

По словам премьера, новый вариант вируса, впервые выявленный в Соединенном Королевстве в конце прошлого года и затем обнаруженный во многих других странах, «распространяется с пугающей скоростью».

«Очевидно, что необходим третий национальный локдаун», — подчеркнул Джонсон, отметив, что это поможет взять коронавирус под контроль.

С 5 января все школы Англии переходят на удаленную работу, учебные заведения смогут посещать только дети представителей «ключевых» профессий – врачей, соцработников, пожарных, полицейских, курьеров, продавцов и прочих.

Кроме этого, с 6 января вступит в силу запрет на выход из дома без уважительных причин. Жителям будет разрешено выходить на улицу на прогулку, к врачу или в магазин. Людям с тяжелыми хроническими заболеваниями рекомендовали не покидать свои дома.

«Наши коллективные усилия в борьбе с COVID-19 работали и продолжили бы работать, если бы не новый тип вируса», — пояснил премьер.

Он добавил, что сроки установления этого локдауна зависят от уровня заболеваемости. Джонсон также пообещал в феврале провести вакцинацию от коронавируса среди четырех приоритетных групп населения. Как ожидается, препарат получат жители домов престарелых, другие пожилые, медики и люди с хроническими заболеваниями.

Заявление о введении в Великобритании нового национального локдауна было сделано после того, как 4 января главные британские медики рекомендовали повысить уровень опасности COVID-19 до максимального. Специалисты также предупредили о риске перегрева системы здравоохранения в ближайшие три недели.

Накануне британская оппозиция призвала ввести общенациональный карантин в течение 24 часов из-за распространения COVID-19. Джонсон в свою очередь заявлял, что придерживается своего предыдущего прогноза об улучшении ситуации к весне.

При этом премьер не исключал, что в ближайшие несколько недель во многих частях страны придется ужесточить ограничения. В частности, это может коснуться закрытия школ.

2 января сообщалось, что в Великобритании за сутки выявили еще 57,7 тыс. заболевших COVID-19. Это число стало рекордным с начала пандемии.

Первые ограничительные меры вводились в Соединенном Королевстве весной, а их смягчение началось в мае. В конце октября премьер-министр Великобритании объявил о втором карантине в Англии, который длился с 5 ноября по 2 декабря.

14 декабря в Великобритании объявили об обнаружении нового мутировавшего варианта COVID-19. Джонсон 19 декабря заявил, что новый штамм коронавируса передается на 70% легче, но информации о том, что он вызывает более тяжелые осложнения или высокую летальность, нет.