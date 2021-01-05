Осужденные за взятки накопили в 2020 году штрафов на 31 млрд рублей
Сумма долга по штрафам, назначенным осужденным за коррупцию, превысила в 2020 году 31 млрд рублей. Об этом во вторник, 5 января, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
В январе-ноябре 2020 года у приставов находилось свыше 8,5 тыс. производств по взысканию штрафов, назначенным за коррупционные действия, на общую сумму 34,5 млрд рублей.
Согласно данным ФССП, на 1 декабря остаток исполнительных производств составил 6395, сумма — 31,1 млрд рублей.
Отмечается, что средняя сумма долга по штрафу составляет порядка 5 млн рублей. Три года назад она немного превышала 3 млн рублей.
Кроме этого, по информации службы, в розыск объявлено 608 осужденных коррупционеров, которые задолжали 1,5 млрд рублей. Также разыскивается имущество этой категории должников общей стоимостью свыше 1,7 млрд рублей.
Всего за 11 месяцев минувшего года удалось взыскать с 1,7 тыс. осужденных 541,4 млн рублей, свыше 1,2 тыс. из них выплатили задолженность по штрафам на 378,3 млн рублей добровольно. Еще более 300 исполнительных производств на сумму 2,3 млрд рублей были завершены без взыскания.
Накануне сообщалось, что судебные приставы за 11 месяцев 2020 года нашли и арестовали более 4,6 тыс. автомобилей должников в счет погашения задолженностей. По информации ФССП, из этого числа свыше 2,1 тыс. автомобилей принадлежат должникам по алиментам.
3 января стало известно, что судебные приставы взыскали с россиян за 11 месяцев 2020 года почти 13 млрд рублей за штрафы Госавтоинспекции.