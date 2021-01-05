В Узбекистане 12 человек отравились алкоголем из Киргизии
Двенадцать человек в Наманганской области Узбекистана отравились водкой с акцизной маркой Киргизии. В результате двое скончались, сообщил 5 января руководитель информационной службы узбекистанской Генпрокуратуры Хаёт Шамсутдинов.
В своем Telegram-канале он уточнил, что в период 29-31 декабря граждане были госпитализированы с острым отравлением в результате употребления алкогольного напитка.
«Несмотря на необходимую медицинскую помощь, оказанную врачами, двое из них умерли», — отметил Шамсутдинов.
По данному факту прокуратурой Туракурганского района возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия.
В ноябре сообщалось, что сообщалось, что в ХМАО ожидает суда 36-летний омич, который продал жителям региона изготовленный кустарно алкоголь. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы за гибель четырех человек.