В МЧС предупредили об усилении ветра в Забайкалье
В ближайшие два дня на территории Забайкальского края ожидается усиление ветра. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 5 января на сайте управления МЧС России по региону.
«Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю предупреждает: синоптики прогнозируют, что 5-6 января 2021 года на территории края ожидается усиление ветра до 20 м/с», — говорится в сообщении.
Ранее в понедельник научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в ряде российских регионов — Крыму и Краснодарском крае — в ближайшие дни ожидается «весенняя погода».
Кроме того, в других регионах — Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской области — ожидается аномально холодная погода.