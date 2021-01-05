Байден пообещал американцам по $2 тыс. в случае контроля демократов над сенатом

Граждане Соединенных Штатов получат по $2 тыс. в качестве поддержки в условиях пандемии при условии, если демократы получат контроль над сенатом. Об этом 4 января заявил избранный президент США Джо Байден на выступлении перед сторонниками в штате Джорджия.

Байден призвал поддержать кандидатов в сенаторы от Демократической партии США Джона Оссофа и Рафаэля Уорнока.

«Если вы отправите Джона и Рафэля в Вашингтон, то чеки на $2 тыс. будут выданы. Это будет означать восстановление надежды, порядочности и чести для стольких людей, которые сражаются (с коронавирусом. — Ред.) прямо сейчас <…> Дебаты по поводу $2 тыс. — это не какие-то абстрактные дебаты в Вашингтоне, это реальные жизни. Ваши жизни, жизни хороших, трудолюбивых американцев», — передает его слова «Интерфакс».

Ранее, 31 декабря, республиканцы в сенате США вновь заблокировали предложение о выплате американским налогоплательщикам по $2 тыс.

По словам лидера республиканского большинства в верхней палате конгресса Митча Макконнелла, американцы верхнего слоя среднего класса сохранили свои рабочие места и не нуждаются в выплатах, а вот бедные граждане сильно страдают. Инициатива же предполагает выдачу одинаковой суммы всем, кто зарабатывает менее $75 тыс. в год. А таких около трех четвертей от общего числа налогоплательщиков подчеркнул политик.