Сумоист высшего ранга заболел коронавирусом

Обладатель высшего ранга борца сумо в Японии (ёкодзуна) Хакухо Секи заболел коронавирусной инфекцией, сообщает газета Nikkei во вторник, 5 января.

Борец перестал чувствовать запахи и сделал ПЦР-тест, который оказался положительным. Также тестирование пройдут все, кто контактировал с ним. Отмечается, что сумоист перенес операцию на колене в августе 2020 года, в связи с чем был вынужден пропустить два турнира подряд.

35-летний Хакухо Секи — уроженец Монголии, 69-й ёкодзуна в истории. В его активе множество рекордов, в том числе по количеству выигранных турниров (44). Получил высшее звание в возрасте 22 лет.

Накануне сообщалось, что власти Японии приступили к рассмотрению возможности ввести в стране режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса.