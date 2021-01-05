В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве 5 января

В Москве во вторник, 5 января, ожидается облачная погода без осадков и +1 градус тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха составит –1...+1 градусов. Возможна гололедица. К ночи похолодает до –6 градусов.

Ветер в столичном регионе будет иметь восточное направление и скорость 2–7 м/c. Атмосферное давление сохранится в пределах 756 мм ртутного столба.

При этом пресс-служба управления МЧС по Московской области предупредила о сильном тумане и гололеде в регионе до 10:00 вторника.

«В ближайший час с сохранением до 10 часов 05 января в Московской области ожидается туман с видимостью 200–700 метров, слабый гололед», — говорится в сообщении ведомства.

В службе подчеркнули высокую вероятность снижения видимости из-за тумана, затруднения движения транспорта, а также увеличение вероятности ДТП. Кроме того, жителям с сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями в МЧС рекомендовали воздержаться от выхода на улицу.