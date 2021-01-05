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Пара из Великобритании изолировалась от коронавируса на острове

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Пара из Великобритании изолировалась от пандемии коронавируса на маленьком острове Оуэй у побережья Ирландии, пишет The Sun.

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Люк и Сара Фланаган перебрались на остров 14 марта прошлого года, примерно за неделю до введения эпидемиологических ограничений в Великобритании. Супруги хотели наслаждаться более медленным темпом жизни и еще не знали, от чего они бегут.

В Сети молодые люди нашли объявление о возможности арендовать небольшой коттедж на острове и решились на переезд. На острове нет электричества, водопровода и газа, на постоянной основе никто не живет, только несколько дачников приезжают летом.

Пара завела собственное хозяйство: они ловят рыбу, разводят кур и выращивают овощи. Для стирки и мытья они используют дождевую воду, а гаджеты заряжают от солнечных батарей.

«Мы живем в маленьком коттедже с угольным камином, используя уголь, который мы запасли за лето, мы используем резервуар для сбора дождевой воды, мы готовим с помощью больших газовых баллонов, которые мы также запасли в летние месяцы», — рассказывают Фланаганы.

По словам Сары, на острове есть хорошая связь 4G. Для того, чтобы попасть на материк, пара использует лодку. Летом они отправлялись на ней в магазины, чтобы сделать необходимые запасы на зиму.

4 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о начале третьего национального локдауна в стране из-за пандемии коронавируса.

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