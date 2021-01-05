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Опубликовано видео работы робота «Уран-6» в Нагорном Карабахе

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Во вторник, 5 января, на сайте Минобороны России опубликовано видео, на котором запечатлен робототехнический комплекс «Уран-6» во время разминирования территории Нагорного Карабаха.

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«В ходе разминирования и очистки окраин Степанакерта российскими миротворцами применяются современные робототехнические комплексы «Уран-6», которые позволяют обеспечить безопасность военнослужащих при выполнении взрывоопасных работ и поддерживать высокий темп очистки местности в любых погодных условиях», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что с 23 ноября 2020 года российские миротворцы очистили от неразорвавшихся боеприпасов более 414,6 га территории, более 160 км дорог, 617 домостроений, в том числе более 20 социально значимых объектов, обезврежено около 19 тысяч взрывоопасных предметов.

В Минобороны подчеркнули, что работа по разминированию территорий Нагорного Карабаха продолжается.

16 декабря сообщалось, что российские саперы разминировали 175 га территории в Нагорном Карабахе. Обнаруженные взрывоопасные предметы и несработавшие боеприпасы вывозятся и уничтожаются на специально оборудованном полигоне. Боеприпасы, которые невозможно эвакуировать, уничтожаются на месте с обеспечением всех необходимых мер безопасности.

9 ноября президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и азербайджанский лидер Ильхам Алиев подписали соглашение, согласно которому 10 ноября в Нагорном Карабахе прекращаются боевые действия.

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