Прямой эфир
Мир
Представитель актрисы Тани Робертс опроверг информацию о ее смерти
Спорт
Сборная России проиграла Канаде в матче молодежного ЧМ по хоккею
Мир
США назвали «ядерным шантажом» решение Ирана обогащать уран до 20%
Мир
Джонсон объявил третий национальный локдаун в Англии
Общество
Дерматолог указала на связь между изменениями на коже и опасными болезнями
Общество
Вильфанд спрогнозировал небольшой мороз в центральной РФ на Рождество
Мир
Белорусские власти привлекут к ответственности организаторов протестов
Мир
«Репортеры без границ» призвали власти Британии освободить Ассанжа
Мир
Оппозиция в раде начала сбор подписей за регистрацию «Спутник V» на Украине

В МЧС напомнили о правилах катания на снегоходах и квадроциклах

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В МЧС России напомнили правила безопасности при катании на снегоходах и квадроциклах.

«Наши водители ездят иначе»: ГИБДД рассказала о правилах обгона зимой
О чем следует помнить на зимней дороге

В ведомстве отметили, что перед тем, как отправиться в поездку на этих транспортных средствах, следует изучить прогноз погоды. Также необходимо проверить уровень топлива, заранее подготовить и изучить карту маршрута, провести осмотр транспорта.

Спасатели подчеркивают, что нельзя доверять управления детям и садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения.

«Одно из важнейших правил безопасности при катании на снегоходах и квадроциклах зимой — не выезжайте на лед в тех местах, где не уверены в достаточной толщине льда и отсутствии промоин», — добавляет МЧС в пресс-релизе, поступившем «Известиям» во вторник, 5 января.

Особенно внимательным нужно быть при пересечении перекрестков: следует полностью остановиться и убедиться в безопасности маневра, проезжую часть необходимо пересекать под прямым углом.

Также следует останавливаться для отдыха, так как после нескольких часов катания замедляется реакция, а ветер и вибрация притупляют чувства.

В декабре в МЧС напомнили о правилах безопасности для отогрева автомобилей.

Так, спасатели призвали не отогревать автомобиль с помощью паяльной лампы и газовой горелки, так как это может привести к пожару. Также не следует использовать самодельные или не предназначенные для этого устройства.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020