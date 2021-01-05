В МЧС напомнили о правилах катания на снегоходах и квадроциклах

В МЧС России напомнили правила безопасности при катании на снегоходах и квадроциклах.

В ведомстве отметили, что перед тем, как отправиться в поездку на этих транспортных средствах, следует изучить прогноз погоды. Также необходимо проверить уровень топлива, заранее подготовить и изучить карту маршрута, провести осмотр транспорта.

Спасатели подчеркивают, что нельзя доверять управления детям и садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения.

«Одно из важнейших правил безопасности при катании на снегоходах и квадроциклах зимой — не выезжайте на лед в тех местах, где не уверены в достаточной толщине льда и отсутствии промоин», — добавляет МЧС в пресс-релизе, поступившем «Известиям» во вторник, 5 января.

Особенно внимательным нужно быть при пересечении перекрестков: следует полностью остановиться и убедиться в безопасности маневра, проезжую часть необходимо пересекать под прямым углом.

Также следует останавливаться для отдыха, так как после нескольких часов катания замедляется реакция, а ветер и вибрация притупляют чувства.

В декабре в МЧС напомнили о правилах безопасности для отогрева автомобилей.

Так, спасатели призвали не отогревать автомобиль с помощью паяльной лампы и газовой горелки, так как это может привести к пожару. Также не следует использовать самодельные или не предназначенные для этого устройства.