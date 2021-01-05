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Оппозиция в раде начала сбор подписей за регистрацию «Спутник V» на Украине
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На Украине начнут сбор подписей за использование вакцины «Спутник V»

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Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» инициировала сбор подписей с требованием обеспечения граждан страны российской вакциной от коронавируса «Спутник V».

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По словам руководителя молодежного крыла партии Артема Марчевского, к ним регулярно обращаются граждане, которые переживают за своих близких и не знают, куда спрятаться от пандемии коронавируса. Он отметил, что глава политсовета фракции в раде Виктор Медведчук уже договорился о получении вакцины.

«Украина даже может начать ее производить. Но власти, видимо, плевать на жизнь и здоровье людей. Мы инициируем сбор подписей для получения и производства вакцины. Начнем с жителей Покровска, Доброполья, Мирнограда. Позже охватим всю Донецкую область, Луганскую область и распространим на всю Украину», — приводятся его слова на сайте партии 4 января.

2 января Медведчук сообщил, что харьковская компания «Биолек» обратилась в Министерство здравоохранения Украины с заявлением о госрегистрации вакцины от COVID-19 «Спутник V».

В ведомстве ответили, что страна будет использовать только те вакцины, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований.

В свою очередь глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил о готовности России полностью передать Украине технологии для производства вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории страны.

30 декабря пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского заявила, что киевские власти заключили контракт о поставке 1,8 млн доз вакцины от коронавируса произведенной китайской компанией Sinovac Biotech.

На следующий день украинцы разместили на сайте украинского лидера петицию с требованием обеспечить их российской вакциной «Спутник V» от коронавируса и возможностью ею воспользоваться.

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