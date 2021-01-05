Эксперт назвал необходимую периодичность смены пароля в сервисах

Пароли от различных сервисов и приложений рекомендуется менять как минимум раз в год. Об этом рассказал руководитель группы исследований безопасности мобильных приложений Positive Technologies Николай Анисеня.

«Несмотря на то, что разработчики мобильных приложений теперь всё чаще предоставляют различные варианты упрощенной аутентификации, в частности с использованием биометрии, у паролей остается одно важное преимущество — их проще сменить», — приводит его слова 5 января «Российская газета».

Для большей надежности Анисеня рекомендует использовать дополнительные факторы аутентификации.

В свою очередь, глава представительства Avast в России и СНГ Алексей Федоров отметил, что злоумышленники могут угадать пароль с помощью подбора даже если в его качестве используется слово. Чтобы максимально усложнить злоумышленникам задачу, рекомендуется использовать в пароле несколько несвязанных друг с другом слов.

В декабре ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал «Известиям», необходим ли антивирус современным смартфонам для защиты информации.