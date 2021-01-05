Певицу Клаву Коку не пустили в самолет в Москве

Певицу Клаву Коку не пустили на борт самолета, который выполнял рейс из Москвы в Сочи. Об этом девушка рассказала своим подписчикам в Instagram.

По словам певицы, ее не пустили в самолет и вручили ваучер на 600 рублей, на которые она должна была провести освободившееся время. После этого рейс и вовсе был отменен. Клава Кока смогла улететь в Сочи в новом самолете спустя три часа.

Как сообщили представители авиакомпании S7, причиной инцидента стал технический сбой из-за высокого потока пассажиров в новогодние праздники. При этом в авиакомпании отметили, что инцидент с певицей был решен и та не имеет претензий, пишет «Федеральное агентство новостей» во вторник, 5 января.

В декабре видеосервис YouTube назвал самые популярные в России видео 2020 года. Среди самых популярных клипов в тройке лидеров оказалась группа LITTLE BIG, Клава Кока и MORGENSHTERN.