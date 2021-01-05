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Вильфанд спрогнозировал небольшой мороз в центральной РФ на Рождество

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На Рождество жителей столичного и других регионов центра европейской части России ожидает облачная погода с небольшим морозом, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, днем температура днем в среду, 6 января опустится до –5 градусов, это на 2-3 градуса выше нормы.

«В ночь на 7 января температура в Москве будет составлять 6-8 градусов мороза, а по области — до 10 градусов. Не очень холодно будет, такой мягкий вариант зимы», — цитирует во вторник метеоролога ТАСС.

По словам Вильфанда, погода на Рождество будет облачная, пойдет небольшой снег. Высота снежного покрова может увеличится на несколько сантиметров, добавил он.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра назвал регионы, в которых в ближайшие дни следует ожидать погодных аномалий.

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