Судьи отменили гол молодежной сборной России в матче с Канадой

Гол молодежной сборной России по хоккею в полуфинальном матче против Канады был отменен, сообщает 5 января «Спорт-Экспресс».

Как отмечает издание, на 18-й минуте второго периода форвард россиян Михаил Абрамов поразил ворота соперников, однако после видеопросмотра арбитры отменили шайбу из-за зафиксированного офсайда.

After Russia scored their first goal, Canada challenges for offside and wins. The goal is removed and Canada still leads 4-0 #WorldJuniors pic.twitter.com/SL4eQ1z3kr