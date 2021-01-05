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Адвокат рассказал об особенностях взаимодействия с шумными соседями

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При попытке привлечения к ответственности шумных соседей необходимо иметь в виду, что регулирование подобных отношений происходит как на федеральном, так и на региональном виде. Об этом рассказала адвокат, эксперт проекта «Слева наПраво» Надежда Ермолаева.

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Так, в разных регионах установлены разные нормы тишины. Например, в Москве запрещается шуметь с 23 часов до 7 часов утра, в Подмосковье — с 22 часов до 10 утра по выходным и с 21 часа до 8 утра в будние дни. Кроме того, в зависимости от региона существуют временные рамки проведения ремонтных работ.

«В законодательстве Москвы и области, кроме шумных ремонтных и строительных работ, специально оговаривается запрет на громкое прослушивание музыки, крики, свист или громкое пение, в том числе и в организациях общественного питания, и на автомобилях, если эти действия нарушают покой граждан» <…> Для того, чтобы замерить уровень шума, необходимо обратиться в специальную организацию, аккредитованную на проведение экспертизы уровня шума», — цитирует Ермолаеву 5 января агентство «Прайм».

Максимально допустимый уровень составляет 55 дБА с 7:00 до 23:00 и 45 дБА с 23:00 до 7:00. При выявлении шума, превышающего предельно допустимые значения, органы Роспотребнадзора могут привлечь виновного к административной ответственности (штраф на сумму 500-1000 рублей). За шум, нарушающий покой граждан, в Москве грозит штраф от 1 тыс. до 5 тыс. рублей.

8 августа 2020 года адвокат Дмитрий Томко заявил, что для того, чтобы призвать шумных соседей к ответственности, сначала нужно определиться с характером создаваемого шума, чтобы знать, в какой надзорный орган обращаться.

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