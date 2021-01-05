Названа стоимость набора для похудения после новогодних праздников

Среднестатистической российской семье потребуется 11 тысяч рублей на набор для активного отдыха, чтобы привести себя в форму после праздничных застолий, сообщили в сервисе для размещения объявлений «Авито».

Аналитики сервиса исследовали цены на товары, которые помогут сбросить вес. Так, комплект для активного отдыха на улице, в который входят ватрушка, ледянка, снежколепы, лыжи и коньки, в среднем обойдется в 11 тысяч рублей.

В частности, ледянка в среднем может стоить 400 рублей, тюбинг — 1,5 тыс. рублей, а коньки — порядка 1 тыс. рублей.

«Но, если понадобится ударная нагрузка с велотренажером, домашний набор обойдется в среднем в 14,2 тысячи рублей», — цитирует сообщение сервиса «РИА Новости» во вторник, 5 января.

Так, гантели на платформе в среднем стоят 2,7 тыс. рублей, а коврик для йоги и других занятий — 1 тысячу рублей. В то же время средняя стоимость велотренажера составляет 10,5 тыс. рублей.

Ранее во вторник диетолог Татьяна Филиппова рассказала, как нужно питаться, чтобы восстановиться после новогодних праздников.