Экс-мисс Вирджиния «ожила» после объявления о ее смерти от COVID-19

Бывшая мисс Вирджиния Барбара Гатри Лэй, которая ранее была объявлена мертвой после заражения коронавирусом, «вернулась к жизни», пишет New York Post в понедельник, 4 января.

Former Miss Virginia declared dead from COVID-19 reportedly comes 'back to life' https://t.co/oE2ypRTZ8c pic.twitter.com/a7n8ywQtao — New York Post (@nypost) January 4, 2021

82-летняя женщина, которая стала обладательницей титула в 1958 году, была доставлена в одну из больниц Джорджии 20 декабря из-за того, что у нее появились проблем с дыханием после заражения коронавирусом. Врачи объявили ее мертвой спустя два дня.

Первым печальное известие получил ее сын Том Келли, который, в свою очередь, сообщил о кончине супругу матери Тони Лэю, после чего тот стал связываться с другими родственниками.

Однако спустя несколько минут Келли, который сам является врачом, позвонили из больницы и сообщили, что у Барбары вновь появился пульс.

«Как врач, я без колебаний скажу, что для описания того, что произошло <...>, есть лишь одно слово — чудо», — заявил он.

Женщину перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату, она пока не знает о произошедшем. Ее давний приятель из Вирджинии Говард Хафф рассказал, что намерен показать ей материал, который был напечатан в местной газете. В нем Барбара Гатри Лэй заявляет, что планирует прожить до 101 года.

В августе сообщалось, что в Индонезии 12-летняя девочка очнулась, когда родственники готовили ее тело к похоронам.