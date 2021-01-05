Израильские самолеты за сутки не менее 10 раз нарушили границу Ливана

Истребители ВВС Израиля за понедельник, 4 января, не менее 10 раз нарушили воздушное пространство Ливана. Об этом 4 января сообщило агентство Al-Watania со ссылкой на источник в командовании вооруженными силами Ливана.

Истребители совершили полеты над Бейрутом и районами Бшамун, Шуэйфат и Арамун. Они появились на небольшой высоте в небе над городами Джеззин, Марджаюн и Бинт-Джбейль, а также над окрестностями порта Тир.

Отмечается, что Ливан неоднократно обращался в Совет безопасности ООН с жалобой на то, что Израиль использует территорию страны для совершения ракетных ударов по Сирии. Так, за 2020 год по данным МИД Ливана, израильские ВВС вторгались в небо Ливана свыше 500 раз.

В свою очередь армия Израиля оправдывает такие полеты необходимостью следить за действиями шиитской вооруженной милиции «Хезболлах», бойцы которой воюют в соседней Сирии на стороне правительственных войск.

25 декабря, стало известно, что сирийские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетную атаку израильской армии на западе провинции Хама. Удар был нанесен из воздушного пространства Ливана. Сведений о пострадавших нет.

Сообщалось, что объектом нападения мог стать находящийся поблизости научно-исследовательский центр, расположенный вблизи города Масьяф.