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США назвали «ядерным шантажом» решение Ирана обогащать уран до 20%

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Вашингтон считает решение Ирана обогащать уран до 20% ядерным шантажом. Об этом 5 января сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на представителя Госдепартамента США.

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«США и международное сообщество продолжат рассчитывать на то, что инспекторы МАГАТЭ будут сообщать о фактах на местах <…> Мы уверены, что МАГАТЭ будет отслеживать и сообщать о любой новой ядерной деятельности Ирана», — заявили в госдепе.

В ведомстве подчеркнули, что иранская программа обогащения изначально разрабатывалась в секрете, а Тегеран сохранил большой архив записей предыдущей программы. Поэтому США и другие члены международного сообщества будут оценивать Ирана «в свете его провокационного послужного списка».

Накануне заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что организация призывает Иран соблюдать условия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и отказаться от обогащения урана до 20%

1 января стало известно, что генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси уведомил Совет управляющих агентства и Совет Безопасности ООН о намерении Ирана начать обогащение урана до 20%.

В начале декабря власти Ирана приняли закон об активизации ядерной деятельности. В соответствии с документом Организация по атомной энергии республики через два месяца после его утверждения начнет производить не менее 120 кг 20% обогащенного урана ежегодно на ядерной площадке Фордо. Уран будет храниться внутри страны. В том числе мощности по обогащению и производству обогащенного урана планируют увеличить не менее чем до 500 кг в месяц.

В 2018 году США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий с Тегераном, после чего начал оказывать давление на иранскую сторону, фактически направленное на экономическое удушение страны. Договор был подписан в 2015 году и предполагал полную отмену международных санкций против Ирана в обмен на отказ страны развивать свою ядерную программу.

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