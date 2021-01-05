На Украине рассказали о выплаченных бизнесу деньгах на фоне пандемии

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о мерах поддержки украинских бизнесменов, связанных с усилением карантинных мер в стране на фоне ситуации с коронавирусом. Данные опубликованы 4 января на сайте офиса украинского лидера Владимира Зеленского.

«По состоянию на 31 декабря на оформление помощи в размере 8 тыс. гривен (около 21 тыс. рублей — Ред.) было подано 480 тыс. заявлений. И могу сказать, что почти все выплаты уже произведены. Так, по 456 тыс. заявлений были перечислены средства в объеме 3,64 млрд гривен (9,53 млрд рублей — Ред.)», — отметил Шмыгаль.

По его словам, средства не получили только те, кто подал заявки на выплаты в последних числах декабря. Премьер пообещал, что в течение первой половины января помощь этим гражданам будет оказана.

9 декабря правительство Украины объявило о введении в стране с 8 по 24 января 2021 года строгого карантина из-за ухудшения ситуации с COVID-19.

Позже первый замглавы Национального банка Украины Екатерина Рожкова заверила, что банковская система государства готова к введению локдауна.