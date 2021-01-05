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Таблоид сообщил о романе Гарри Стайлса и Оливии Уайлд

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Американская актриса Оливия Уайлд и британский певец Гарри Стайлс уже несколько недель находятся в отношениях, пишет 4 января бульварная интернет-газета TMZ.

Источники издания рассказали, что пара в минувшие выходные посетила в Монтесито, штат Калифорния, свадьбу менеджера Стайлса Джеффри Азоффа, на которой присутствовали всего 16 гостей.

По словам очевидцев, 36-летняя Уайлд и 26-летний Стайлс на протяжении всей церемонии не отходили друг от друга, а после торжества уехали в дом музыканта в Лос-Анджелесе.

Позже портал Page Six опубликовал фотографии, на которых пара, держась за руки, направляется на свадьбу.

Отмечается, что на данный момент Стайлс снимается в режиссерском проекте Уайлд «Не волнуйся, солнышко» («Don't Worry Darling»). Съемки проходят в Калифорнии.

В ноябре 2020 года стало известно, что Оливия Уайлд рассталась со своим давним женихом — комедийным актером Джейсоном Судейкисом. Они начали встречаться в 2011 году, а с 2012-го были помолвлены. У артистов подрастают 6-летний сын Отис и 4-летняя дочь Дейзи.

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