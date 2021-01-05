Британский штамм коронавируса впервые выявили в штате Нью-Йорк

В американском штате Нью-Йорк выявлен первый случай заражения штаммом коронавируса, изначально обнаруженного в Великобритании. Об этом 4 января сообщил на своей странице в Twitter сообщил губернатор штата Эндрю Куомо.

«Лаборатория Уодсворта подтвердила первый случай заболевания британским вариантом вируса, вызывающего COVID, в штате Нью-Йорк», — написал он.

По словам Куомо, новый вариант вируса был найден у жителя округа Саратога. О путешествиях заболевшего информации нет.

14 декабря в Великобритании объявили об обнаружении нового мутировавшего варианта COVID-19. Джонсон 19 декабря заявил, что новый штамм коронавируса передается на 70% легче, но информации о том, что он вызывает более тяжелые осложнения или высокую летальность, нет.

В связи с этим был введен ряд ограничений. Так, в Лондоне жителям запретили собираться вместе на Рождество. Закрылись магазины, не торгующие продовольствием, спортивные залы и парикмахерские. Гражданам посоветовали не покидать дома без крайней необходимости.