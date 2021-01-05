Оппозиция в раде начала сбор подписей за регистрацию «Спутник V» на Украине

Фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной раде Украины инициировала сбор подписей с требованием обеспечения граждан страны российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Соответствующее заявление руководителя молодежного крыла партии Артема Марчевского опубликовано 4 января на сайте политсилы.

2 января глава политсовета фракции Виктор Медведчук сообщил, что харьковская компания «Биолек» обратилась в минздрав Украины с заявлением о госрегистрации вакцины от COVID-19 «Спутник V». В ведомстве ответили, что Украина будет использовать только те вакцины, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований.

«Медведчук уже договорился о получении единственной доступной в кратчайшие сроки вакцины «Спутник V». Более того, Украина даже может начать ее производить. Но власти, видимо, плевать на жизнь и здоровье людей. Мы инициируем сбор подписей для получения и производства вакцины», — отметил Марчевский.

По его словам, украинцы ежедневно рискуют жизнью и «могут умереть из-за каких-то политических предрассудков нынешней власти».

Ранее в субботу глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил о готовности России полностью передать Украине технологии для производства вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории страны.

30 декабря пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского заявила, что киевские власти заключили контракт о поставке 1,8 млн доз вакцины от коронавируса, произведенной китайской компанией Sinovac Biotech.

На следующий день украинцы разместили на сайте украинского лидера петицию с требованием обеспечить их российской вакциной «Спутник V» от коронавируса и возможностью ею воспользоваться. Авторы документа потребовали проведения бесплатной вакцинации с учетом того, что в создании коронавируса участвовали украинские ученые и специалисты, украинские институты и лаборатории.