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Белорусские власти привлекут к ответственности организаторов протестов

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Организаторы протестов в Белоруссии, находящиеся за пределами страны, будут привлечены к ответственности. Об этом 4 января заявил генпрокурор республики Андрей Швед.

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«В ближайшее время настанет тот период <…> мы это всё (ряд имеющихся уголовных дел. — Ред.) будем связывать в один узел: центр, который руководил определенными действиями, и последствия этих действий — на улицах, на железной дороге, поджоги, взрывы и так далее <…> В любой стране мира организаторы, соучастники, исполнители в соответствии с уголовным законом подлежат (привлечению. — Ред.) к ответственности, белорусское законодательство не исключение», — сказал он в эфире телеканала «Беларусь 1».

Швед подчеркнул, что в момент, когда «из центра дают команду» к насильственным действиям, наступает ответственность командующих. В целом, по его мнению, протесты в Белоруссии «никакие не мирные», а прокуратура, в свою очередь, должна обеспечить реализацию принципа неотвратимости наказания.

По его словам, к настоящему моменту в суды направлено 259 дел, связанных с массовыми беспорядками и несанкционированными митингами. Гособвинители в судах просят о назначении максимально сурового наказания по делам, связанным с беспорядками.

Ранее, 3 января, в Минске прошли первые в новом году акции протеста, при этом оппозиция не анонсировала их, как прежние митинги.

В Белоруссии 9 августа 2020 года прошли выборы президента. По данным Центризбиркома, в шестой раз подряд победил Лукашенко. Несогласные с таким итогом вышли на улицы, и недовольство граждан вылилось в массовые протесты по всей стране. Акции продолжаются до сих пор.

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