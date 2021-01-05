В Москве задержали устроившего стрельбу в подъезде мужчину

В Москве задержали вооруженного мужчину, который баррикадировался в квартире на Васильцовском стане, сообщает телеканал РЕН ТВ в понедельник, 4 января.

Известно, что задержанный охотник Максим Л. в последние дни злоупотреблял спиртными напитками. По некоторым данным, у мужчины мог случиться приступ белой горячки. Супруга мужчины сообщила, что при себе у него были ружье и граната.

Злоумышленник выбирался из окна квартиры, которая расположена на одном из последних этажей жилого дома, а также произвел несколько выстрелов в подъезде. В результате стрельбы никто не пострадал.