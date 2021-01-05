В Турции создали прибор для диагностики COVID-19 за 10 секунд

Турецкие ученые разработали прибор, который способен диагностировать коронавирусную инфекцию за 10 секунд, сообщается 4 января на сайте Билькентского университета.

Аппарат получил название Diagnovir, его эффективность оценивается в 99%. Прибор способен выявлять COVID-19 в образцах слюны. Проба смешивается со специальным раствором, после чего смесь капают на чип обнаружения патогена. При обнаружении коронавируса оптическая система меняет цвет свечения.

«В отличие от широко используемых ПЦР-тестов, система основана не на репликации образцов, а на обнаружении присутствия или отсутствия вируса с помощью передовых оптических методов. В системе используются оптические и электронные модули, обеспечивающие как точное обнаружение вирусов, так и высокую селективность обнаружения. <...> Мы считаем, что эта система будет широко использоваться в нашей стране и в мире как быстрый и надежный метод обнаружения вирусов», — сказано в тексте.

В декабре в России был зарегистрирован первый отечественный экспресс-тест на антиген коронавируса с визуальной оценкой наличия патогена. Предполагается, что быстрый тест человек сможет провести дома, самостоятельно забрав мазок из носоглотки.