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Спорт
Драчев подготовил Губерниеву в подарок шоколадный ботинок

Драчев подготовил Губерниеву в подарок шоколадный ботинок

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Экс-глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев показал подарок, который он подготовил для спортивного журналиста Дмитрия Губерниева.

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В понедельник, 4 января, Драчев опубликовал в Instagram фотографию ботинка, сделанного из шоколада, который он специально заказал для комментатора.

«Вот и приехал обещанный шоколадный ботинок. Шоколад высшей пробы! Но веруя в российский биатлон, золотому голосу — Дмитрию Губерниеву — подготовили золотой шоколадный микрофон. На случай долгожданных побед наших спортсменов! С нетерпением ждем стартов в Оберхофе! Удачи», — написал он.

Ранее Губерниев заявил, что съест ботинок в прямом эфире, если российские биатлонисты достигнут отметки в 50 гонок без медалей на этапах Кубка мира. На данный момент антирекордная серия россиян составляет 39 гонок, пишет «Спорт-Экспресс».

В ноябре в сборной России по биатлону выявили случаи коронавируса. Также положительные тесты на инфекцию сдали представители команд Латвии и Молдавии. Все они были изолированы. Позже карантин был снят.

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