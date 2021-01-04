Турция приветствовала открытие границы между Саудовской Аравией и Катаром

Министерство иностранных дел Турции поприветствовало решение об открытии границы между Катаром и Саудовской Аравией, сообщило 4 января агентство Anadolu.

О том, что Саудовская Аравия откроет воздушные, наземные и морские границы с Катаром спустя 3,5 года, перед саммитом стран Персидского залива, сообщил ранее в понедельник глава МИД Кувейта Ахмед Нассер ас-Сабах.

«Мы приветствуем решение об открытии сухопутных, морских и воздушных границ между Катаром и Саудовской Аравией. Это является важным шагом на пути к урегулированию конфликта, который продолжается в районе Персидского залива с июня 2017 года», — отмечается в заявлении турецкого МИДа.

Ведомство подчеркнуло, что Турция придает большое значение безопасности и стабильности региона Персидского залива и поддерживает «все усилия в этом направлении».

По информации Reuters, соглашение о прекращении блокады Катара власти Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта подпишут во вторник, 5 января.

Конфликт между Катаром и его соседями по региону начался в 2017 году, Кувейт выступал посредником. В июне 2017 года Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет объявили о разрыве отношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма, и установили его транспортную блокаду. В свою очередь, Доха отвергла обвинения, связав их с завистью к ее экономическим успехам.