Путин поручил проработать индексацию пенсий работающих пенсионеров

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам пресс-конференции, которая прошла 17 декабря 2020 года. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В частности, правительству необходимо представить предложения по вопросу индексации пенсий работающих пенсионеров до 1 февраля 2021 года.

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по труду и соцполитике Михаил Тарасенко заявил, что после всех необходимых законодательных изменений приступить к индексации можно будет уже весной 2021 года.

В конце декабря Владимир Путин на встрече с руководителем Федерации независимых профсоюзов Михаилом Шмаковым согласился, что вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам требует дополнительного рассмотрения.

Вместе с тем в октябре министр финансов Антон Силуанов выступил против индексации пенсий работающим пенсионерам. По его мнению, необходимо сфокусироваться на тех пенсионерах, которые не работают.

По оценке рейтингового агентства «Эксперт РА», на возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам необходимо примерно 200 млрд рублей в год в виде трансфертов в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР).

Пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 1 января 2016 года. Это было сделано для уменьшения дефицита Пенсионного фонда России.