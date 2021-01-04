Шесть человек пострадали в ДТП в Нижнем в Новгороде

В Нижнем Новгороде в результате автомобильной аварии пострадали шесть человек, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС в понедельник, 4 января.

«В Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о столкновении двух транспортных средств в городе Нижний Новгород, Похвалинский съезд. В результате ДТП пострадали 6 человек», — сказано в сообщении.

Отмечается, что пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения.

Последствия аварии ликвидировали пять сотрудников МЧС и одна единица техники.

Ранее в понедельник сообщалось об аварии с участием пяти автомобилей на юго-западе Москвы. Один человек оказался зажат в машине, были перекрыты две полосы движения.