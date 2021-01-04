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Взрослый и ребенок погибли при пожаре на юге Москвы

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В пожаре на Булатниковской улице в столице погибли два человека, в том числе ребенок, пишет 4 января РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что в результате происшествия пострадали четыре человека, среди которых один ребенок.

Возгорание произошло в понедельник вечером в одной из квартир на втором этаже девятиэтажного жилого здания, загорелись личные вещи и мебель. Площадь пожара составила 50 кв. м. С расположенных выше этажей были выведены шесть человек.

Причины возникновения пожара выясняются.

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