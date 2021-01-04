Вооруженный мужчина забаррикадировался в квартире в Москве

Вооруженный мужчина забаррикадировался в квартире на юго-востоке Москвы, сообщает телеканал РЕН ТВ в понедельник, 4 января.

Инцидент произошел в одном из жилых домов на Васильцовском стане. По данным телеканала, в квартире находится Максим Л. Отмечается, что он увлекается охотой и в последние дни злоупотреблял спиртными напитками. Жена мужчины сообщила, что у него есть ружье, а также что он угрожает гранатой. По некоторым данным, у мужчины мог случиться приступ белой горячки.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МЧС столицы сообщили, что мужчина произвел несколько выстрелов в подъезде. В результате стрельбы никто не пострадал.

На месте находятся сотрудники полиции и СОБР Росгвардии Москвы, приняты меры к задержанию злоумышленника.

Накануне сообщалось, что трое жителей Москвы устроили стрельбу из ружья в воздух возле подъезда дома на улице Герасима Курина на западе столицы.