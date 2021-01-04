Глава ЦАР лидирует на выборах по предварительным итогам голосования

Президент Центральноафриканской республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера лидирует на выборах главы государства согласно предварительным итогам голосования, пишет Reuters в понедельник, 4 января.

Отмечается, что действующий глава республики в первом туре набирает 53,9% голосов. Всего в голосовании приняли 76,3% зарегистрированных избирателей. Окончательные итоги выборов президента должен утвердить конституционный суд страны.

В африканском государстве с декабря не утихают мятежи из-за того, что кандидатура экс-президента Франсуа Бозизе не была допущена до выборов. Повстанческие отряды и примкнувшие к ним оппозиционные группировки подняли восстание и даже захватили несколько населенных пунктов, позднее часть из них, по сообщению официальных властей, была освобождена.

В качестве ответной меры власти ЦАР запросили помощи у России, сюда были отправлены дополнительно 300 инструкторов. В свою очередь, ООН сообщила, что две роты миротворцев ООН, а также два вертолета будут переброшены из Южного Судана в Центральноафриканскую Республику на фоне кризиса в стране.

3 января сообщалось, что повстанческие отряды захватили город Бангасу на юге ЦАР.