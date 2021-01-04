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В Великобритании испугались испытаний российской ракеты «Сармат»
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В Великобритании испугались испытаний российской ракеты «Сармат»

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Британское издание Express назвало российскую межконтинентальную баллистическую ракету РС-28 «Сармат» устрашающей.

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«Россия планирует испытать новую межконтинентальную баллистическую ракету с десятью большими термоядерными боеголовками, способными уничтожить территорию размером с Францию», — отмечается в тексте, опубликованном 4 января.

Издание подчеркнуло, что ракета весом 100 тонн способна переносить 10 больших боеголовок или 16 маленьких, каждая из которых может быть нацелена на разный объект.

16 декабря командующий Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев рассказал, что ракета «Сармат» заступит на боевое дежурство РВСН в 2022 году.

«Сармат» (РС-28) заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету «Воевода» (по классификации НАТО — «Сатана», РС-20В). Опытно-конструкторские работы по проекту «Сармат» начались в 2011 году. Новая ракета будет способна атаковать цели как через Северный полюс, так и через Южный, преодолевая системы противоракетной обороны. Ракета разрабатывается Центром имени Макеева и будет выпускаться на «Красмаше».

Дальность стрельбы «Сармата» составляет 18 тыс. км, стартовая масса — 208,1 т, масса полезной нагрузки — более 10 т, длина ракеты — 35,5 м, диаметр — 3 м.

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