На 89-м году жизни умерла британская актриса Барбара Шелли. Об этом 4 января сообщило издание Daily Mail.

Отмечается, что недавно артистка переболела коронавирусом, однако COVID-19 не является причиной ее смерти.

Более того, агент актрисы подчеркнул, что актриса вылечилась от инфекции.

Свою известность Барбара Шелли получила благодаря фильмам ужасов середины прошлого века. В частности, она снималась в фильмах «Деревня проклятых», «Горгона», «Дракула: Принц тьмы».