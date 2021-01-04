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Ребенок пострадал при пожаре в жилом доме в Москве

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Пожар вспыхнул в жилом доме на Булатниковской улице в Москве, в результате инцидента пострадал ребенок, сообщается на сайте столичного ГУ МЧС в понедельник, 4 января.

Возгорание произошло в одной из квартир на втором этаже девятиэтажного жилого здания, загорелись личные вещи и мебель. Площадь пожара составила 50 кв. м.

В результате происшествия пострадали четыре человека, среди которых один ребенок. С находящихся выше этажей были спасены шесть человек, сообщили в ведомстве.

Ранее в понедельник сообщалось о пожаре в жилом доме на Халтуринской улице. Огонь охватил балкон, после чего перекинулся на другой балкон. По предварительным данным, погиб один человек.

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